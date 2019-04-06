«Она вся голая»: Качество заводской шумоизоляции KIA Optima раскритиковал эксперт

Сегодня, 18:00

Автомеханик решил продемонстрировать, какую «шумку» ставят на корейские седаны в стартовой комплектации.

Как оказалось после «вскрытия» внутренностей KIA Optima, заводская шумоизоляция в ней оставляет желать лучшего. Это стало большим сюрпризом для эксперта, поскольку он ожидал, что в автомобиле, стоящем дороже 1 000 000 рублей, качественная «шумка» – та вещь, которая даже не должна оспариваться, ввиду своей безоговорочной необходимости.

В сервисный центр механика водитель привез свою KIA Optima на полную шумоизоляцию, поскольку она там «проседала» буквально по всем фронтам, что стало видно после того, как специалист добрался до внутренней поверхности «корейца». На багажнике «шумка» наклеена буквально в паре мест, на арках, все остальное же – чистый металл, без следов обработки.

«Этого недостаточно, самые шумные места – а она же вся голая!», – раскритиковал сборку автомобиля эксперт. Вибропластом помимо арок частично проклеили пол в багажнике, пару участков дверей, и более-менее неплохо обработали пол. При этом дверям такого качества материала – очевидно мало, поскольку мастер заявил, что они всё ещё очень звонкие.

«Крыша – тоже голая, ни одного клочка вибропласта», – разочарованно резюмировал обзорщик, а комментаторы в сети дополнили его рассказ собственными впечатлениями от заводской шумоизоляции KIA Optima, которую им «повезло» испытать на себе: «Когда впервые на ней проехался недолго, минут 15 всего, казалось, что шум колёс музыку перекрикивает, никуда не годится!».