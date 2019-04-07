«Слышно, как ржавеет днище и отгнивают пороги»: Запись чистых звуков, издаваемых ВАЗ-2106, восхитила сеть

Сегодня, 04:00

Обзорщику удалось записать большинство звуков, которые легендарная «шестёрка» может издавать во время езды.

Чтобы рассказать о своей ВАЗ-2106, блогер с YouTube-канала «Рома, Просто Рома» решил подойти к вопросу максимально оригинально, и записать видео формата АСМР, в ходе которого он смог показать, насколько приятно может звучать старенькая «шестёрка». Для начала, он медленно открыл двери автомобиля, поскрипев ею несколько раз.

Затем обзорщик сел в салон ВАЗ-2106, начал поочередно открывать и закрывать различные ящички и бардачок, крутить ручки и дефлекторы обдува, нажимать на педали. Чтобы достигнуть максимального эффекта погружения, блогер посоветовал слушать видео в наушниках, изолировав себя от окружающего мира и посторонних звуков.

Комментаторы в сети достаточно позитивно восприняли запись чистых звуков, издаваемых ВАЗ-2106. По словам автолюбителей, слушать это видео – одно удовольствие, поскольку видно, что сделано оно с душой: «Атмосферность просто безгранична!», «Я уже стал забывать эти звуки, а ты мне их напомнил».

Впрочем, как и бывает в большинстве случаев, дело не обошлось без юмористичных комментариев, высмеивающих проблемные моменты отечественной «шестёрки»: «Отличный звук, даже слышно как ржавеет днище и отгнивают пороги».