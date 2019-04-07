«Старичок уделает это ведро с болтами!»: Чем первый «Москвич-408» лучше новой LADA Vesta, рассказали в сети

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Несмотря на то, что между автомобилями несколько десятков лет разницы, прогресс «Весты» выглядит совершенно незначительным.

Началось всё с того, что в сообществе соцсети «ВКонтакте», посвящённом обсуждению недостатков российских авто, опубликовали сравнение первого, 408-го «Москвича» и новой LADA Vesta, основанное исключительно на «голых» цифрах. Так, согласно приведённым данным, у старенького «Москвича» расход составлял 6,5 литра на 100 км, что на 1 литр меньше «Весты».

Максимальная скорость LADA Vesta, согласно заводским данным, равна 178 км/ч – на 4 км меньше, чем у «Москвича-408». У последнего также выше клиренс (178 мм против 175), куда большая вместительность багажника (740 литров против скромных 480 у «Весты»), а также снаряженная масса на 90 кг меньше, чем у LADA Vesta.

Современный российский автомобиль выигрывает у «Москвича» за счёт времени разгона до 100 км/ч за 11,8 секунды (быстрее «конкурента» на 5,2 с), а также более мощного мотора – 106 и 75 «лошадей» соответственно. По мнению большинства комментаторов в сети, даже согласно банальной инфографике старый «Москвич-408» лучше новой LADA Vesta, однако нашлись и те, кто попытался это оспорить.

Продолжение... «Слышно, как ржавеет днище и отгнивают пороги»: Запись чистых звуков, издаваемых ВАЗ-2106, восхитила сеть Обзорщику удалось записать большинство звуков, которые легендарная «шестёрка» может издавать во время езды. «Да не поедет Москвич 180 км/ч, разве что только с горки!», – заявил неопытный автомобилист, которого тут же осадили другие водители, сказав, что он и «Москвича»-то не видел в жизни никогда, откуда ж ему знать.

«Веста: врезался в бордюр – разбил бампер, Москвич: врезался в бордюр – разбил бордюр», «Да 412-й старичок уделает это ведро с болтами!», – встали на защиту старенького «Москвича» водители.