Дешевые и универсальные: Назван ТОП-3 самых практичных автомобилей на российском рынке до 1 000 000 рублей

Сегодня, 16:09

Эксперты решили выбрать 3 недорогих модели, представленных на отечественном авторынке, которые пользуются любовью публики и могут похвастать запасом практичности.

В лидерах среди тройки автомобилей, которые можно купить дешевле 1 000 000 рублей, оказался Renault Duster. Стоимость бестселлера от французского автогиганта стартует с 709 900 рублей, а благодаря отличному клиренсу в 20,5 см и скромному расходу в 9 литров на 100 км пробега, «Дастер» прекрасно подходит для преодоления лёгкого бездорожья.

Ещё одно достоинство – багажник на 475 литров, один из самых больших в классе. Следующая позиция в рейтинге дешевых и универсальных машин достаётся Skoda Rapid за 657 000 рублей.

Лифтбек с большим 530-литровым багажником и вместительным салоном с отличной эргономикой можно поругать лишь за слабенький дорожный просвет в 170 мм, однако и его автомобилю хватает, чтобы решать большинство задач, которые может поставить перед ним водитель.

Замыкает ТОП-3 самых практичных автомобилей на российском рынке Renault Sandero Stepway, отдать за который придётся не менее 722 900 рублей. 195 мм клиренса, средний багажник на 320 литров, просторный салон и надежный атмосферный мотор – большего от модели никто и не требует.