«Японцы» и один «француз»: Эксперты подготовили ТОП-5 кроссоверов со «вторички» за 1 000 000 рублей

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В последнее время набирают популярность автомобили в кузове кроссовер, и Россия не стала исключением. Однако не у всех отечественных автомобилистов имеется бюджет в 2 500 000 рублей, чтобы стать обладателем полноценного кроссовера.

Специалисты разработали ТОП-5 кроссоверов с «вторички» стоимостью до 1 000 000 рублей, которые достаточно надежны и долговечны. В рейтинг попали «японцы» и один «француз».

Первое место занимает популярный Mitsubishi Outlander, построенный на базе полюбившемуся всем Mitsubishi Lancer. Под капотом «Аутлендера» разместились 2-, 2,5- и 3-литровые бензиновые агрегаты, приводимый в действие АКП, МКП и вариатором.

На второй строке числится Toyota RAV4, получивший надежные и простые моторы объемами 2,0 и 2,4 литра, которые тоже функционируют вместе с «механикой», «автоматом» и вариатором. На третьей позиции значится KIA Sportage с молодежной внешностью и экономичным дизелем с мощностью 184 «лошадки.

В ТОП-5 вошли Mazda CX-5 и Renault Koleos. Первый обладает надежными двигателями и такими же «вечными» коробками передач. Второй получил под капот бензиновые и дизельные агрегаты объемами 2,0 с производительностью 150 и 170 л.с.