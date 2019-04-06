Бюджетный корейский рекордсмен: Продажи KIA Sportage в Китае удивили экспертов

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Согласно официальным данным, мировой спрос на корейский паркетник возрос на 40%.

Удешевленная версия KIA Sportage с начала года продалась в Китае в количестве 13 900 экземпляров, что стало абсолютным рекордом продаж для автомобилей, дебютирующих в Поднебесной. В китайских СМИ этот результат окрестили никак иначе, как «ошеломительным», поскольку таких результатов от бюджетного корейского кроссовера не ожидал никто.

Суммарно с начала этого года рекордсмен KIA Sportage купили 85 239 автомобилистов по всему миру, что на 40% выше аналогичного прошлогоднего показателя. Стоит уточнить, что обновленный Sportage является всего лишь перелицованной модификацией модели, продававшейся с 2010 по 2015 года в России и в мире. Ценник на «обновленный» корейский кроссовер стартует с 112 900 юаней (1 100 тысяч рублей).

Под капотом паркетника находится 1,4-литровый турбомотор на 140 л.с., агрегирующий с безальтернативным 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Что примечательно, в Китае бюджетный KIA Sportage продаётся одновременно с его новым поколением, в то время как стоимость рестайлинговой модели выше примерно на 20%: за стартовую комплектацию кроссовера отдать придётся не менее 1 210 тысяч рублей.