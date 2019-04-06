«Бампером собирает снег»: Блогер испытал УАЗ «Патриот» на заснеженном бездорожье

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Российский внедорожник обладает отличной проходимостью для покорения труднодоступной местности.

Блогер Дмитрий Флегантов, обладающий УАЗ «Патриот» 2019 модельного года, вывел свой внедорожник на тест-драйв по заснеженному бездорожью. Испытания своего «УАЗика» автовладелец записал на видео.

Вседорожный тест-драйв владелец УАЗ «Патриот» начал с включения понижающей передачи и режима Off-Road – на второй «понижайке» российский внедорожник с трудом преодолевает пересеченную местность, засыпанную густым снегом, несмотря на то, что автомобиль «бампером собирает снег».

На более сложном бездорожье с глубоким снегом УАЗ «Патриот» довольно тяжело пробирается, однако это ему удается. Кроме того, блогер на своем УАЗ «Патриот» попытался задним ходом преодолеть заснеженное бездорожье, что ему и удалось. Взяв большой разгон, УАЗ «Патриот» с легкостью покорил заснеженное бездорожье по ранее накатанной колее.

По словам блогера, УАЗ «Патриот» с включенным второй «понижайкой, режимом Off-Road и электронными блокировками может без проблем преодолевать труднодоступные участки бездорожья. Кроме того, автовладелец попытался покоить крутой подъем на своем УАЗ «Патриот», что ему удалось сделать без проблем.