«Лучший из дешевых кроссоверов»: Чем так хорош «посвежевший» Renault Duster, объяснила популярная обзорщица

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По мнению девушки-автоэксперта, в бюджетном ценовом сегменте не отыскать автомобиль, который будет лучше «Дастера» по совокупности параметров.

После рестайлинга в 2015 году «посвежевший» Renault Duster значительно изменился в лучшую сторону, потому обзорщица Елена Лисовская выбрала для обзора именно эту модель, которая избавилась от множества проблем своего более старого «собрата». Под капотом кроссовера наконец-то расположились качественные уплотнители, благодаря чему грязь и пыль, обильно попадавшие под капот дорестайлинговой версии, сюда не проникают.

Обороты в моторах перестали «плавать», а новый 1,6-литровый «атмосферник», которым Renault Duster ранее не оснащался, может похвастать прекрасной надежностью и долговечностью: «При правильном уходе – никакой мороки в течение 250 000 км он не принесёт!». При этом популярная обзорщица отметила, что пластик здесь – далеко не самый мягкий и бесшумный, а в оснащении салона не хватает некоторых полезных функций.

В то же время, по словам девушки, Renault Duster за свои деньги – очень хорош, а учитывая, что стоит он действительно дешево на фоне большинства своих иностранных конкурентов, простить ему можно даже не самые удачные отделочные материалы и отсутствие «допов»

«Люкса и премиальности здесь ждать явно не стоит, но в любом случае Дастер можно назвать лучшим из дешевых кроссоверов – простой, надежный и недорогой в обслуживании», – закончила автоэксперт.