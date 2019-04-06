«За что такие деньги»: На «завышенную» стоимость нулевого ТО для LADA Granta FL пожаловался водитель

Сегодня, 15:03

По мнению «грантовода», качество проведенных работ никак не соответствует слишком высокому ценнику планового технического обслуживания.

Сразу со старта прохождения нулевого ТО, автомеханик заявил, что на следующем обслуживании он крайне рекомендует произвести замену масла в коробке передач, причем владельцу LADA Granta FL он «на всякий случай» посоветовал заливать именно дорогую смазочную жидкость, а не обычную.

Далее специалист привёл перечень работ, которые будут проведены в ходе ТО: на «Гранте» проверят герметичность охлаждающей и тормозной системы, поменяют масло и масляный фильтр, а также проверят состояние и производительность аккумуляторной батареи. Никаких претензий к LADA Granta FL у эксперта не возникло, потому решено было перейти к вопросу оплаты.

Итого за нулевое ТО водителю пришлось отдать 5 805 рублей, но он считает, что стоимость услуг – существенно завышена, и он пожаловался на то, что рекомендуемые в дальнейшем работы не несут в себе первоочередной необходимости: «За что такие деньги?».

Комментаторы в сети поддержали владельца LADA Granta FL и заявили, что на СТО умеют лишь «языком молотить»: «А смазку в подшипниках менять не рекомендовали?», «Они тебя будут как родного встречать, но до первой реальной поломки!».