«Прогресс мог бы быть и получше»: Эксперты рассказали об эволюции LADA Granta

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Инженеры «АвтоВАЗ» всего лишь незначительно изменили «Гранту», улучшив внешний облик и добавив некоторые современные опции.

Обозреватели специализированного журнала «За Рулем» сняли интересное видео, в котором сравнили российский седан LADA Granta до и после рестайлинга. Эксперты рассказали об эволюции этой модели.

Интересно, что салон старой LADA Granta оказался довольно простым, а передняя панель обшита твердым и слегка поблескивающим пластиком, который совсем не изменился после пробега в 100 000 км. Такое же состояние наблюдается и на рукоятке коробки передач и сиденьях в «Гранте» после 100 000 км.

В рестайлинговой LADA Granta FL блогер отметил улучшения – на передней панели и рулевом колесе можно увидеть вставки, выполненные из пластика светло-серого цвета, на обивке кресел эксперты заметили более светлые тона, а также сиденья обзавелись более выраженной боковой поддержкой и регулировкой по высоте. Также экспертам не понравилась эргономика в обновленной «Гранте», которая осталась такой же как в российском седане до обновления – блогеры отметили неудобный руль и неудобное расположение подрулевых лепестков. Под капотом обновленной «Гранты» появился уплотнитель, защищающий от грязи, чего нет в дорестайлинговой версии.

Кроме того, разработчики из «АвтоВАЗ» спрятали форсунки стеклоомывателя под капот, и чтобы к ним добраться необходимо открутить пластиковую накладку. Помимо того, заметным улучшением в обновленной LADA Granta FL стал «безвтыковой» мотор – при обрыве ремня ГРМ поршни не гнут клапана.

На дороге дорестайлинговая LADA Granta ведет себя, как обычный бюджетный автомобиль – часто приходится подруливать, чтобы машина не проваливалась то в одну, то в другую стороны. Обновленная «Гранта» в этом плане превосходит старую версию – чуть лучше ездит и чуть лучше тормозит. Шумоизоляция в обеих версиях российского седана не изменилась – по прежнему при езде ощущаются посторонние звуки.

В заключение, журналисты отметили, что LADA Granta – довольно хороший бюджетный автомобиль с динамично разгоняющимся мотором, при обновлении «Гранты» можно было бы озаботиться внедрением более современных опций. «Прогресс мог бы быть и получше», - закончили свой обзор блогеры.