«Будто гайку кидаешь в ведро»: На проблему с пуском LADA Vesta пожаловался водитель

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По словам владельца «Весты», в большинстве случаев включение мотора «на холодную» становится причиной появления крайне странного металлического звука.

«Будто гайку кидаешь в пустое металлическое ведро», – пожаловался водитель, после чего рассказал, что даже пытался самостоятельно найти информацию, смотрел различные видео с описанием схожих проблем.

Но в итоге единственной рекомендацией, которую он нашёл, оказался совет провести обстоятельную регулировку клапанов: «Иначе к 30 000 км пробега они просто могут прогореть!».

В сети нашлось ещё несколько «вестоводов», которые рассказали о схожей проблеме с пуском LADA Vesta, однако по словам водителей, на этот металлический звук они уже перестали обращать внимание, поскольку найти его причины – не представляется возможным: «У меня пробег 2 500 км. На холодную заводишь – тоже самое», «Та же история, но я не заморачиваюсь, это же Таз».

Один из автолюбителей порекомендовал недовольным водителям LADA Vesta попробовать заменить гофру и резонатор, поскольку высока вероятность, что низкое качество этих заводских деталей и становится причиной, по которой некоторые «вестоводы» слышат надоедливые звуки: «Причём тут клапана вообще? Надо менять гофру с резонатором, ибо та ерунда, что установлена с завода, и издаёт этот звук. Что у старых, что у новых Вест».