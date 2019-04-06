Электробус, фургон и автомобиль скорой помощи: Чем «Группа ГАЗ» удивила на Петербургском автосалоне

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Недавно прошел Петербургский автосалон, на котором российская компания «Группа ГАЗ» продемонстрировала ряд своих новинок. Интересно, что автопроизводитель привез на выставку несколько моделей семейства Next и специальную технику, построенную на ее базе.

Наиболее значимой моделью из всех представленных в Санкт-Петербурге стала «ГАЗель Next 4.6» в кузовах цельнометаллических фургон и бортовой автомобиль, обладающий европлатформой. Сообщается, что объем кузова цельнометаллического фургона «ГАЗель Next 4.6» составил 15,5 кубометров, а перевозить он сможет до 2 000 кг грузов. Бортовой автомобиль с европлатформой имеет кузов с объемом от 15,6 до 26,4 кубометров и грузоподъемностью от 2 000 до 2 500 кг, благодаря чему машина может перевозить 12 европаллет.

Кроме того, в Петербурге показали автомобиль скорой помощи класса «C», в основу которого легла архитектура «ГАЗель Next». С помощью такой машины можно обеспечить максимальный комфорт для медицинского персонала при транспортировке больных.

Еще одним экспонатом выставки в северной столице стал коммерческий автомобиль «ГАЗель Next CNG», получивший 3-литровый газо-бензиновый двигатель объемом 3,0 литра с мощностью 120 лошадиных сил.

Последним стал полностью электрический автобус «ГАЗель Next», построенный на специальной электрической платформе, специально созданной для всего коммерческого транспорта компании «ГАЗ».