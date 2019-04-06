«42 года ждём рестайлинг»: Что россиян не устраивает в LADA 4x4, рассказали в сети

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Претензий к легендарному внедорожнику у отечественных автолюбителей скопилось целое множество.

Началось всё с того, что в тематическом сообществе «ВКонтакте», посвященном моделям компании «АвтоВАЗ», «Ниву» поздравили с днём рождения – автомобилю исполнилось 42 года. Администраторы группы предложили водителям показать всем фотографии своих внедорожников, однако что-то пошло не так, поскольку автолюбители начали массово рассказывать, что именно россиян не устраивает в LADA 4x4.

Один из водителей возмутился тому, что прошло 42 года, но она – всё та же, причем вовсе не в позитивном смысле. «Насчёт её надежности можно рассказывать только тем, у кого нет Нивы!», – резонно заметил автомобилист и «похвастался», что не проходило и месяца, чтобы ему не приходилось залезать под капот внедорожника и что-нибудь там чинить. И это всё – при эксплуатации максимум в 300 км ежедневно.

На заявление администраторов о том, что качество автомобилей LADA 4x4 на 100% соответствует европейским стандартам, комментаторы иронично предложили им назвать хотя бы несколько иностранных моделей, у которых также сильно стучат стойки: «Вы когда признаете стук стоек передних дефектом? Наверно никогда, иначе другие стуки и звуки тоже признавать придется, а это не в ваших светлых планах на будущее».

В общем и целом, претензий к LADA 4x4 у водителей хватает, однако они всё ещё продолжают верить в то, что со временем прославленная «Нива» сможет стать лучше, если будут произведены необходимые доработки: «42 года ждём рестайлинг, пора бы уже!».