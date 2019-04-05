Назван ТОП-5 хитрых способов увеличить багажник

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Самым простым способом получить больше пространства в грузовом отделении является, основательная уборка. Помимо этого, можно прибегнуть и к другим хитростям, не внося изменений в конструкцию авто.

Приближается лето, когда многие автовладельцы отправляются в отпуск на личной машине. В таких ситуациях хозяевам миниатюрных авто приходится бороться буквально за каждый сантиметр свободного пространства в багажнике. Назван ТОП-5 хитрых способов увеличить объём багажника.

Если в машине предусмотрена полноразмерная «запаска», её можно заменить на малоразмерное колесо. Конечно, в случае прокола шины на «докатке» не выйдет уехать далеко, но такой способ поможет увеличить глубину багажника на 8-10 см.

Также в старых моделях запасное колесо может располагаться наружной поверхностью вниз. Это позднее некоторые компании начали переворачивать «запаску» и класть в полую середину органайзер. Водитель может перевернуть колесо сам, если до него до этого не «додумался» производитель.

В случае с продукцией «АвтоВАЗ» можно сдвинуть «запаску» и зафиксировать её там, где крепится болт. Отметим, что в LADA запасное колесо обычно закрепляется через центрально отверстие, в которое вставляется ступица.

Разумеется, есть и более простые способы. Если на заднем ряду никто не будет сидеть, можно сложить или вовсе убрать задний диван. Ещё один вариант получить больше места под багаж – купить автобокс и установить его на крышу.