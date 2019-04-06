«Консервная банка»: Кузов LADA XRay поразил россиян ужасным качеством

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На попавших в сеть кадрах видно, как кузов «ИксРея» проминается под легким нажатием пальцев, будто сделан из фольги, а не металла.

Пока «АвтоВАЗ» занят тем, что добавляет в свои модели новые опции и повышает мощность моторов, самая дорогая часть любого автомобиля незаслуженно остаётся обделённой вниманием. Однако на ужасное качество кузова LADA XRay обратили внимание потребители.

В сети было опубликовано видео, на котором автовладелец демонстрирует, как легко прогибаются пороги, крылья, крыша и стойки. Глядя на это, остаётся только удивляться, как компания могла выпустить настолько небезопасную машину.

«Консервная банка», «Её даже дождиком помнёт, зонтик надо», «Кузов из фольги», «Можно сразу переходить на выпуск плюшевых авто», – возмутились автолюбители.

При этом LADA XRay почти не уступает в цене Renault Duster. За российскую модель просят не менее 609 900 рублей без учёта скидок.

Впрочем, нашлись и те, кто решил пошутить над XRay: «Первая машина в мире из фольги. При необходимости, в неё можно будет завернуть гуся или окуня и запечь в духовке или на костре», «Ничего вы не понимаете, это жидкий металл, как в «Терминаторе», «Просто у мужика очень сильные пальцы».