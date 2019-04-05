В Тюмени за 5 миллионов рублей продается BMW E38 740iL

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Культовый баварский седан пребывает в отличном состоянии. Сошедшая с конвейера в 1998 году машина проехала всего 2 358 км.

На одной из интернет-площадок для продажи автомобилей появилось объявление с практически новым BMW E38 740iL в дорестайлинговой версии.

У машины не менялись владельцы, и у нее нет проблем с документами. Хозяин готов расстаться с седаном за 5 миллионов рублей. Хорошее состояние продаваемого BMW объясняется небольшим пробегом и тем, что автомобиль все время стоял в гараже.

Машина имеет максимальную для нее комплектацию и удлиненную базу. Движущей силой автомобиля является агрегат 4.4 отдачей 286 л.с.

Стоит сказать, что дорестайлинговый BMW E38 740iL является достаточно редкой машиной, а потому, может заинтересовать состоятельных коллекционеров. Вероятно, это и стало причиной столь высокой стоимости автомобиля.