Революция для «Ниссана»? Обзорщик оценил обновленный Nissan Qashqai

Сегодня, 17:04

В России обновленный Nissan Qashqai встал на конвейер локализованного завода лишь в феврале текущего года. С чем предстоит иметь дело в ближайшие 2-3 года до следующего рестайлинга – оценил автоблогер.

Обзор появился на канале «Авто.ру». Из внешних изменений «Кашкай» получил новый капот, решетку радиатора, бампер, рисунок дисков и форму оптики, при этом приобретя схожие черты с Nissan X-trail. В салоне появилась кожаная накладка на передней панели и новый более современный руль с подогревом по всему ободу. Из опций также появился подогрев заднего ряда, которого не было в дорестайлинге, а также полноценные автоматические стеклоподъемники на всех дверях – практически революция для «Ниссана», по словам обзорщика.

Что касается подвески обновленного «Кашкая», то инженеры ее доработали, фактически заново перекалибровав шасси и амортизаторы, что добавило кроссоверу больше плавности хода и энергоемкости. Обзорщик отметил, что автомобиль действительно не так подпрыгивает на неровностях, как это было до рестайлинга, и не боится грунтовок.

Кроме того, была улучшена шумоизоляция в моторном отсеке, по днищу и под передней панелью – за счет этого кроссовер стал тяжелее на 40 кг. Но, как заметил блогер, в «супертихоню» Qashqai не превратился, все еще передавая в салон рёв двигателя, шум от ветра и работы шин.

Увеличение общего веса сказалось на динамике – даже «топовый» «Кашкай» с 2-литровым 144-сильным двигателем разгоняется до 100 км/ч за 10,5 секунды, из-за чего езда по трассе становится менее резвой. Зато в городе с этим проблем не возникнет. Трансмиссию в обновленном «Ниссане» обеспечивает вариатор с новым гидротрансформатором, а из линейки ушли дизельные моторы.

Стоимость обновленного Nissan Qashqai теперь составляет от 1,29 до 1,97 млн рублей в зависимости от комплектации. Обзорщик резюмировал, что изменения хоть и незначительные, но все же произошли: «Кашкай» действительно стал эргономичнее, чуть тише и комфортнее в управлении, но вау-эффекта ждать не стоит.