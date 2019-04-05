«Кроссовер, который реально ездит по грязи»: Честным отзывом о Renault Duster поделился эксперт

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Французский кроссовер может проехать много где, чем и завоевал популярность отечественных автолюбителей.

Эксперт с YouTube-канала «Техосмотр с Владимиром Гавриловым» внимательно изучил параметры французского кроссовера Renault Duster и решил откровенно рассказать о нем на просторах интернета. Честный отзыв о «кроссовере, который реально может ездить по грязи» обзорщик записал в своем свежем видео.

Как отметил автор видео, Renault Duster наделен способностью ездить на той местности, которая не под силу всякому подготовленному внедорожнику. Размеры «Дастера» составили 4315X1822X1695 мм, а величина дорожного просвета достигла 210 миллиметров. В багажном отсеке «Дастера» блогер отметил наличие полноценного запасного колеса и специальных ниш, предназначенных для разных вещей. Также в багажнике французского кроссовера имеются специальные крепежные проушины, а объем багажного отделения составил 475 литра, но при желании его можно расширить до 1 636 литров за счет складывания задних сидений.

Кроме того, в Renault Duster предусмотрена возможность складывания переднего пассажирского сиденья, благодаря чему можно будет перевозить разные грузы большой длины. На сиденьях заднего ряда довольно достаточно места для ног и головы, но все же тесновато, а пассажиры смогут воспользоваться подстаканниками, 12-вольтовой розеткой и небольшими карманами.

Под капотом Renault Duster разместились 1,5- и 2-литровые дизели, а также 1,6- и 2-литровые бензиновые агрегаты, работающие в паре с МКПП и АКПП с передним и полным приводом. Рассматриваемый «Дастер» обладает 2-литровым бензиновым мотором с отдачей 143 лошадиные силы, приводимый в действие АКПП и системой полного привода. Как сообщает блогер, коробка передач приспособлена под российские дороги и имеет дополнительное охлаждение. К коробке у эксперта нет вообще никаких нареканий.

Помимо того, «Дастер» отличается доработанной системой шумоизоляции, но все же шум мотора слышится в салоне при езде. Также «Дастер» оснащен системой кнопочного зажигания, мультимедийным центром и хорошей обзорностью. На 100 км французский кроссовер расходует 8,7 литров топлива. До первой «сотни» «Дастер» разгоняется за 11,0 секунды при предельной скорости в 174 км/ч.