«Нива и Гранта тонут!»: Почему в моделях LADA со всех щелей течет вода, рассказал блогер

Сегодня, 07:00

Автомобилист рассказал о неисправности, с которой начинают все чаще сталкиваться владельцы автомобилей LADA 4x4 и LADA Granta – и вина за это лежит на «АвтоВАЗ», утверждает он.

Блогер Владимир Кеян рассказал, почему в новой LADA 4x4, а также Granta со всех щелей течет вода. Отмечается, что переднее стекло «Нивы» обрамляет резиновый уплотнитель, который со своей задачей не справляется, и тогда в капот начинает попадать влага из дренажных трубок, отведенных туда.

Иногда эта трубка просто забивается и перестает отводить воду – тогда с правой стороны влага начинает попадать либо под крыло, отчего оно начинает гнить, либо в салон через «торпедо», часто прямо на кожух, под которым расположен электронный блок управления. Отсюда же начинают намокать коврики на полу LADA 4x4, которые сложно сушатся, преют и начинают приобретать соответствующий запах.

Аналогичная дренажная трубка есть и с левой стороны, которая тоже может затопить либо левое крыло, либо пространство под бардачком и пол. Также влага может просочиться и через уплотнитель прямо сверху на переднюю панель.

Что касается LADA Granta, там вода часто попадает в салон через поворотник на левом крыле и стекает под коврик прямо по проводам. «Нива и Гранта тонут!», – отметил блогер.

В итоге он посоветовал компании «АвтоВАЗ» начать уделять должное внимание производству машин, раз у них из всех щелей течет вода. «Безалаберное качество сборки», – отметил он.