«Заверните два»: Новый Geely Xingyue 2019 понравился россиянам

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Новый китайский кроссовер, дебютировавший в Чэнду 25 марта, составит конкуренцию BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe. Россияне с нетерпением ждут новинку, которая должна стоить меньше «немцев».

Новое кросс-купе Geely Xingyue представляет собой товарную версию концепт-кара Geely FY11. Новинка в длину достигает 4 605 мм, ширина составляет 1 878 мм, высота равна 1 643 мм, а размер колёсной базы – 2 700 мм.

В списке оснащения кроссовера присутствуют спортивные сидения, мультифункциональный руль, панорамная крыша, современная мультимедийная система, проекционный дисплей, 20-дюймовые диски и многое другое.

Ожидается, что китайская новинка станет самым дорогим кроссовером бренда, но окажется гораздо доступнее конкурентов. Так, новый Geely Xingyue 2019 может стоить 120 000-130 000 юаней (около 1 150 000-1 240 000 рублей).

Помимо немецких авто, конкурировать с новинкой могут и другие китайские кросс-купе, однако они уступают Xingyue как в плане дизайна, так и по технической составляющей. В Поднебесной модель поступит в продажу уже в третьем квартале нынешнего года.

О планах производителя по выходу на российский рынок, к сожалению, ничего не сообщается. Однако, судя по комментариям, новинка понравилась многим россиянам.

«Остановись, Китай... Хватит показывать, завози в Россию», «Да он выглядит лучше BMW», «Заверните два», «А когда до нас доедет? Лет через пять?», – пишут интернет-пользователи.