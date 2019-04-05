Ремонт за 100 рублей: Владелец LADA 4x4 Bronto показал, как починить «мухобойку»

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Автомобилист своими руками починил дефлектор капота, потратив всего пять минут и 100 рублей.

Владелец LADA 4x4 Bronto показал, как легко можно починить пластиковый дефлектор капота. Вместо того, чтобы заказывать на «Ниву» новую деталь, которая в зависимости от качества может стоить от 500 до 2 700 рублей, автомобилист показал, как можно сэкономить и отремонтировать пластиковую накладку своими руками всего за 100 рублей.

Так, у «мухобойки» LADA 4x4 Bronto слева отломалось ушко, из-за чего она буквально болталась на капоте. Чтобы устранить проблему, водитель посоветовал взять суперклей и соду, смешать их до состояния пасты и нанести на оба края пластика. Отметим, что их предварительно нужно обезжирить.

После того, как клей застынет, «мухобойка» не треснет по шву даже при довольно сильном ударе. Другие автолюбители подтвердили в комментариях, что это хороший и рабочий способ.

«Я так же клеил мухобойку и ездил 3 года на авто, потом продал и новый владелец откатал еще 2 года, мухобойка на месте стоит», «Хороший способ, главное доступный и эффективный», «Вместо суперклея лучше космофен, всегда бампера им клею», – пишут комментаторы.