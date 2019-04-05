Сколько стоит японский полный привод: Назван ТОП-5 бюджетных кроссоверов родом из Японии

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Эксперты одного из автомобильных порталов назвали 5-ку наиболее доступных кроссоверов от производителей Японии: это версии с не самыми богатыми комплектациями, но это не так важно, ведь главное их достоинство в данном рейтинге – полный привод.

Победителем рейтинга стал Nissan Terrano с начальной стоимостью в 1,068 млн рублей. За эту цену можно получить 1,6-литровый «атмосферник» мощностью в 114 л.с., работающий в паре с 6-диапазонной «механикой», системы ABS и ESP, 2 подушки безопасности, кондиционер с салонным фильтром, а также стеклоподъемники с электроприводом.

2-ю строчку занимает Suzuki Vitara по цене в 1,459 млн рублей. Двигатель у него не особо мощнее, чем у лидера ТОПа – мощность 117 л.с. и те же 1,6 литра объема в паре с 5-ступенчатой МКПП, – но оснащение побогаче. Покупатель получит климат-контроль, мягкий пластик передней панели, регулировку руля по вылету и высоте, воздуховоды в заднем ряду и ряд других опций.

За ним идет Mitsubishi ASX вместе с 150-сильным двигателем 2.0 и вариаторной коробкой. В комплектацию входит подогрев передних сидений, кожаная отделка руля, кондиционер, аудиосистема с 4 динамиками и целый ряд систем безопасности – и все это за 1,49 млн рублей.

За 1,576 млн рублей можно приобрести полноприводный Nissan Qashqai с с 2-литровым 144-сильным мотором и вариатором, а также электростеклоподъемниками всех дверей, кондиционером, регулировками сидений водителя и пассажира, центральным подлокотником и аудиокомплексом с 6 динамиками.

Замыкает ТОП-5 его собрат Nissan X-Trail, самая дешевая полноприводная версия которого с аналогичным «Кашкаю» движком и трансмиссией стоит 1,83 млн рублей. К этой начинке прилагается круиз-контроль, климат-контроль, подогрев передних сидений, воздуховоды в заднем ряду, USB-зарядка.