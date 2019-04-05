Тюнинг для путешествий: Как подготовить Toyota Land Cruiser 200 к экспедиции, объяснил эксперт

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Путешественник рассказал о самых полезных доработках японского внедорожника, после которых на нём можно отправляться в экстремальную экспедицию.

Участник множества внедорожных путешествий Евгений Шаталов отметил, что одной из важнейших доработок является замена штатной резины на более подходящей для той местности, куда предстоит отправиться. В случае с конкретным Toyota Land Cruiser 200 он выбрал покрышки General Tire Grabber, у которых после 16 000 км по бездорожью протектор стёрся всего на 3 мм.

Кроме того, «Крузак» может похвастаться усиленными амортизаторами и пружинами, а также лифтом подвески Ironman. Благодаря её установке дорожный просвет машины увеличился на 50 мм.

Следующей важной доработкой являются силовые пороги. Они не только защищают кузов от возможных повреждений на бездорожье, но и делает более комфортным использование домкрата. Не лишним будет установить на внедорожник лебёдку.

По словам путешественника, перед тем как отправляться в длительную экспедицию, стоит оснастить Toyota Land Cruiser 200 бензобаком большего объёма. Также рекомендуется позаботиться о дополнительном освещении.

Тюнинг для бездорожья подразумевает и установку шноркеля, который будет полезен не только для преодоления бродов, но и защитит авто от пыли. Наконец, эксперт подчеркнул, что важно следить, чтобы несмотря на тюнинг внедорожник был как можно легче.