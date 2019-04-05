«Даже забываю, что еду на Рио»: Автомобилист остался в восторге от KIA Rio X-Line 2018

Сегодня, 09:05

В Сети появился отзыв владельца KIA Rio X-Line 2018 года, который он сравнил со своим старым «Киа Рио» – автомобилист остался в восторге от новой машины.

Владелец рассказал, что приобрел свой «Рио» за 880 тысяч рублей в комплектации «Люкс»: в неё входят современная система NaviPilot и удобный подлокотник – до топовой версии не хватает лишь кожаной обивки сидений, подочечника и линзованных фар.

По его словам, успев отъездить чуть более 3500 км, он может с уверенностью заявить, что в сравнении с обычным KIA Rio новый X-Line 2018 более технологичный, комфортный и экономичный. Владелец отметил, что в его владении до этого успел побывать не только стандартный «Рио», но и KIA Ceed, а также Lifan X60 – и «Х-лайн» выигрывает у каждого из этих автомобилей. «Моя самая главная оценка этой машине – когда еду, то даже забываю, что еду на Рио», – заявил автор.

Переключение передач на автоматической коробке почти не чувствуется. Удобный руль, рычаг АКПП, расположение кнопок на передней панели. К недостаткам владелец отнес плохую шумоизоляцию, которую он собирается ставить дополнительно, а твердый пластик в салоне вообще за минус не посчитал: «Кого это вообще волнует?» – отметил владелец. Расход топлива составляет 8,2 литра – автор использует исключительно 95-й бензин.

Он подытожил, что ни разу не пожалел о своем приобретении, и рад, что купил именно новый, а не подержанный автомобиль.