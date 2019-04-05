«Шнива» против «Крокодила»: Обзорщики сравнили LADA 4x4 и Chevrolet Niva с пробегом за 200 000 рублей

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Обзорщики задались вопросом, какой подержанный внедорожник лучше купить, если есть лишние 200 000 рублей: LADA 4x4 или же Chevrolet Niva, а в итоге засомневались, стоит ли вообще рассматривать эти машины для приобретения.

Обзор появился на канале «Автотут». Сначала блогеры оценили салон «Крокодила», выпущенного в 2010-м году. Несмотря на то, что внутри машина за счет удлиненной базы оказалась довольно просторной, особенно в заднем ряду, обзорщики отметили неудобную посадку на место водителя, немного искривленное положение рулевого колеса, и отсутствие возможности нормально отрегулировать сиденье.

Также их огорчил жесткий пластик, которым отделаны двери, передняя панель и багажное отделение. Кузов во многих местах покрылся «рыжиками». Крышка багажника оказалась довольно тяжелой и тугой на подъем: «Гильотина», – подытожил один из ведущих.

В «Шниве» 2008-го года выпуска оказалось более удобное кресло, регулировка зеркал, кондиционер, пластик чуть более мягкий и приятный, чем в обычной «Ниве». Места в заднем ряду немного меньше, но посадка выше и места над головой больше. Ржавчину блогеры обнаружили на внутренней нижней стороне двери. А вот багажник оказался намного меньше, чем у соперницы «Лады».

Продолжение... «Даже забываю, что еду на Рио»: Автомобилист остался в восторге от KIA Rio X-Line 2018 В Сети появился отзыв владельца KIA Rio X-Line 2018 года, который он сравнил со своим старым «Киа Рио» – автомобилист остался в восторге от новой машины. В целом состояние обоих автомобилей обзорщиков неприятно удивило: имея не самый почетный возраст, что салон, что кузов у машин выглядят почти плачевно, а на фоне хромающей эргономики это непростительный минус.

Но в итоге они пришли к выводу, что в целом «Шеви Нива» – более приемлемый вариант, но вообще брать такие устаревшие б/у авто не стоит, даже по очень низкой цене. В комментариях подписчики с ними согласились: «За 200 живую Шниву не купить. 350-400, и то, надо смотреть кузов, двигатель, подвеску».