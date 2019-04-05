Пересел с Mitsubishi Lancer на «Калину»: Доволен ли владелец LADA Kalina Cross машиной после 3 лет эксплуатации, выяснил блогер

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Блогер пообщался с владельцем LADA Kalina Cross, приобретенной в 2016 году, оценил состояние автомобиля, выяснил, какие проблемы возникали с ним на протяжении 3 лет, и стоила ли того покупка.

Блогер с канала Di Voise осмотрел «Калину» и остался приятно удивлен. Глядя на автомобиль и снаружи, и изнутри, сложно поверить, что он отъездил уже более 67 000 км. На сиденьях стоят новые чехлы из экокожи, почти аналогичные «родным», сам салон ухоженный, чистый, на руле и панели управления минимум потертостей. Кузов LADA Kalina Cross тоже практически идеальный, если не считать мелких царапин в районе порогов: нет ни коррозии, ни сколов – при этом автомобиль не перекрашивался. Под капотом тоже оказалось чисто.

Автор отметил, что на «Калину» владелец пересел с Mitsubishi Lancer после 10 лет использования. При этом отечественным универсалом он остался полностью доволен и планирует ездить на нем еще много лет. Из поломок за три года ему пришлось столкнуться лишь с дырой в пыльнике привода, неполадкой с задним стеклоомывателем и заменой помпы.

В комментариях восторгам владельца удивились. «У меня на 20к пробега умер датчик давления масла, на 30к умерли провода на свечи», – поделился неудачным опытом один из подписчиков. «Полно «жуков», весь капот крыша, крылья, бампер…» – пожаловался другой на кузов своей «Калины». А третий заподозрил, что владелец мыл подкапотное пространство перед обзором: «У самого такая машина, и из под опорных чашек грязь хлещет будь здоров».