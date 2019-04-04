Названа дата дебюта кроссовера Renault Arkana в Москве

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На столичном предприятии завершилась тестовая сборка кросс-купе Renault Arkana, и теперь завод сообщил о готовности поставить новинку на конвейер.

Напомним, концептуальная версия купеобразного кроссовера Renault Arkana дебютировала на прошлогоднем мотор-шоу в Москве. Теперь же настала очередь дебюта серийной версии автомобиля, который состоится 11 апреля.

Как и прежде, подробности серийного Renault Arkana не озвучиваются. Однако разработчики пообещали рассекретить характеристики кроссовера в рамках презентации модели в Москве. Кроме того, на мероприятии должен быть озвучен ценник автомобиля. Ожидается, что на рынок машина отправится в первой половине текущего года.