Bugatti может выпустить новую модель, которая станет конкурентом Lamborghini Urus и Bentley Bentayga

Сегодня, 07:00

Глава бренда Стефан Винкельман сообщил, что создание новой модели Bugatti будет начато, если этот шаг одобрит руководство Volkswagen AG.

Тип кузова, который получит новая модель в случае одобрения, Винкельман назвал «нетипичным» для бренда и отметил, что она может стать первооткрывателем нового сегмента для Bugatti. Эксперты считают, что глава имеет в виду автомобиль класса SUV, поскольку он работал в Lamborghini в период создания кроссовера Urus.

От новой модели ожидают многое: в первую очередь, как минимум наличие гибридной силовой установки, как максимум – полностью электрической. Главной целью руководства является то, чтобы новинка могла легко адаптироваться к быстро меняющимся тенденциям автомобильного рынка. Поэтому даже если «Фольксваген» даст подразделению «добро» на производство новой модели, она появится на рынке не ранее 2022 года.