Что будут проверять гаишники после отмены бумажных прав рассказали эксперты

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По данным Госавтоинспекции, переход на электронные водительские права в России может произойти уже в 2020 году.

По словам экспертов, после ввода электронных прав водителю в России можно будет возить с собой только удостоверение личности, такое как паспорт, удостоверение военнослужащего и так далее. Этого хватит, чтобы гаишники могли проверить личные данные гражданина в информационной базе ГИБДД, и удостовериться в том, что он имеет или не имеет право управлять автомобилем. В последнем случае гражданина ждет отстранение от машины, которую отправят на штрафстоянку.

Напомним, что Госавтоинспекция в тестовом режиме проверяет новый проект, в рамках которого дорожным полицейским выданы планшеты. С их помощью стражи порядка могут фотографировать автомобилистов и проверять их на все ограничения по базам данных ГИБДД. То есть, не нужно даже документов все определяется по лицу. Для эксперимента закуплено 20 000 планшетов.