Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России

Сегодня, 20:00

Дилеры Volvo начали принимать заказы на новый V60 Cross Country в России. Новинка доступна только в одной комплектации Plus с безальтернативным бензиновым двигателем.

Новый универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм вышел на российский рынок с 2,0-литровым 250-сильным турбомотором под капотом. Автомобиль построен на масштабируемой архитектуре SPA, которая уже использовалась на машинах 60- и 90-й серии.

Новинка с ценником от 3 069 000 рублей может похвастаться наличием полного привода и возможностью выбора разных режимов, включая внедорожный Off-Road. Список оснащения у модели очень богатый.

В него вошли система предупреждения столкновений с распознаванием авто, велосипедов, пешеходов и крупных животных, функция автоматического торможения, аудиосистема Bowers & Wilkins, автопилот Pilot Assist, работающий на скорости до 130 км/ч, панорамная крыша и многое другое.

Конкурировать Volvo V60 Cross Country придётся с немецкими Volkswagen Passat Alltrack и Audi A4 Allroad. Отметим, что на других рынках шведский универсал будет продаваться также со 190-сильным «дизелем».

Позже модель обзаведётся гибридной и плагин-гибридной версиями, но вряд ли они доберутся до России.