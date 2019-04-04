«И V8 в багажник»: «Луаз-Гелик» удивил сеть

Вчера, 21:00

О внедорожнике Луцкого автозавода стали забывать, однако интернет доказал, что эта машина до сих пор встречается на дорогах, и имеет почитателей.

На одном из тематических интернет-ресурсов появилось фото тюнингованного «Луаза», который за счет доработок напоминает немецкий «Гелендваген». О технических изменениях машины ничего не говорится, но можно заметить, что автомобиль получил радиаторную решетку от «Жигулей» и «кенгурятник».

«Луаз-Гелик» удивил сеть, ведь многие положительно оценили внешний вид автомобиля. Однако не обошлось и без тех, кто высмеял машину. «И V8 в багажник», написал один из пользователей в комментариях к фото. По словам другого пользователя, если снять «кенгурятник», то авто вовсе развалится.

Так или иначе, многие пользователи заступились за «Луаз», напоминая, что эта машина имеет отличную проходимость, и может похвастаться выносливостью. А еще, нельзя не похвалить владельца обсуждаемого внедорожника, ведь машина ухожена и пребывает в прекрасном состоянии.