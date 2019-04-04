Китайский GAC Motor планирует локализовать производство в России

Сегодня, 18:00

Китайский производитель GAC Motor заявил, что вопреки слухам не намерен покупать закрывающиеся в связи с потерей спроса заводы Ford в России. Однако компания заинтересована в том, что локализоваться на территории страны.

По словам главного менеджера GAC Motor Юй Цзюня, в следующие пять лет у компании разработан план повышения продаж автомобилей до 50 тысяч экземпляров в год. Для этого марка хочет не просто продавать свои машины через российских дилеров, но и локализовать их выпуск именно в России. Как сообщил представитель, эта затея может осуществиться, если к сотрудничеству присоединятся местные компании.

А тем временем идут переговоры с дилерами по поводу продаж в России новинок от GAC Motor. К ним относится внедорожник GS8, минивэн GM8, а также кроссовер GS5. По заявлениям бренда, старт продаж данных моделей в РФ намечается на сентябрь текущего года.