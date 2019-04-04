LADA Vesta побила свой рекорд и увеличила продажи «АвтоВАЗа» на 10%

Сегодня, 17:00

«АвтоВАЗу» за минувший март удалось реализовать на 10,1% больше автомобилей, чем в марте 2018-го года – 33821 экземпляр, среди которых 12850 единиц ушло на долю модели LADA Vesta.

Таким образом LADA Vesta побила свой собственный рекорд: с момента выхода машины на рынок она еще не добивалась такого результата – продажи увеличились на 40%.

Сразу за ней в модельном ряду «АвтоВАЗа» по показателям продаж разместилась LADA Granta, которая разошлась тиражом в 10422 машины.

Как отметили представители компании, такой результат стал возможным благодаря государственным программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», которыми активно пользовались соотечественники, решившиеся на приобретение транспортного средства. Общий показатель продаж с начала текущего года для предприятия составил 82363 авто, что больше прошлогоднего показателя на 4,1%.

В целом же доля автомобилей LADA на автомобильном рынке РФ составляет 21%.