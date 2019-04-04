Дизайн от «придворных»: Bentley Bentayga V8 получил спецверсию от Mulliner

Сегодня, 14:45

Британский супер-кроссовер получил доработки экстерьера и интерьера, которые сделали его еще эффектнее.

Мастера Mulliner, придворного ателье марки Bentley, представили новый дизайн-проект Design Series для кроссовера Bentayga V8. Спецверсия машины получила защитные элементы под бамперами в цвет кузова, массивные колесные диски Palladium Grey Paragon с не переворачивающимся логотипом британской марки, черные выхлопные патрубки и шильдики особой серии.

Салон Bentley Bentayga V8 в версии Design Series имеет 4 варианта оформления: Pillar Box Red, Orange, Mulliner White и Klein Blue. Приборная панель машины украшена карбоновыми вставками. Кроме того, приборную панель кроссовера наделили часами Breitling с бриллиантами и перламутровым циферблатом. Также для салона автомобиля предусмотрены особые коврики.

Уточним, что для версии Design Series была взята стандартная версия Bentley Bentayga V8, не получившая технических изменений. Кроссовер оснащен мотором 4.0 отдачей 550 л.с./770 Нм. С таким агрегатом автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с, а порог скорости машины обозначен на 290 км/ч.

Какой ценник получила новинка, пока не сообщается. Также нет информации о том, каким тиражом и для каких рынков выйдет спецверсия кроссовера.