Вертикальная стойка: Китайцы придумали, как увеличить место на парковках

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Проблема высокой плотности населения заставляет китайцев находить необычные решения связанных с ней бытовых вопросов – так, на днях специалисты в муниципалитете Чунцин протестировали новую систему вертикальной парковки.

Для этого стоянку для паркинга пришлось оборудовать особыми платформами, способными удерживать автомобиль под углом в 30 градусов. Владелец должен завести на одну из таких платформ свою машину и активировать ее специальной карточкой, после чего платформа отъедет в сторону на дорожку и приподнимет автомобиль. Процедура возвращения транспортного средства «на землю» аналогичная и работает в обратном порядке.

Как сообщают разработчики этой технологии, она уже позволила превратить парковку из 24-местной в 40-местную, а в дальнейшем планируется ее усовершенствовать настолько, чтобы экономия парковочных мест составила не менее 67%.