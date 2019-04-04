McLaren рассказали чуть больше о новинке: Безымянный спорткар отправится в последнее путешествие

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Стало известно, что дорожные испытания безымянной новинки класса Grand Tourer от McLaren находятся на завершающем этапе – компания показала новые фото своего суперкара в облегченном камуфляже.

Как сообщает производитель, новый автомобиль уже некоторое время испытывают в условиях разной погоды и нагрузки, но скоро он отправится в свое последнее путешествие перед официальным анонсом – суперкар преодолеет 1607 километров между тестовой базой в испанской Барселоне и технологическим центром бренда в британском Уокинге. В это время внутри будут находиться водитель и пассажир, а также их внушительный багаж.

По новым фото, появившимся в Сети, можно подробнее рассмотреть новый кузов, форму оптики и патрубков выхлопной системы. Что касается силового агрегата, производитель подтвердил, что им станет твин-турбо мотор V8.

Ожидается, что анонс новинки состоится уже в мае 2019-го года – тогда же спорткар обзаведется товарным именем.