Шок-тюнинг: Превращенную в «лютый» внедорожник «Волгу» показал блогер

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Энтузиасты переделали модель ГАЗ-31105 в «вездеход», что доказали тест-драйвом, но, немного переборщили.

На YouTube-канале «Не Тормози Light» появился ролик, в котором блогер показал «Волгу», превращенную в «лютый» внедорожник. Машина готовится к экспедиции, а потому, она получила завышенный клиренс и 32-е грязевые колеса сзади, за счет чего получился своего рода шок-тюнинг, ведь машина с доработками не только эффектно выглядит, но и способности ее явно расширились.

Уточним, спереди «Волга» оснащена 30-ми колесами. Энтузиасты не стали использовать передние 32-е, так как побоялись, что в поворотах резина будет цепляться за колесные арки. Задние же колесные арки автомобиля были немного расширены. Кроме того, седану спилили часть заднего бампера.

Перед испытаниями в багажник «Волги» положили несколько мешков балласта, чтобы утяжелить автомобиль. После этого машина отправилась на тесты. Она проехалась по заснеженным болотам и заехала в очень глубокую грязевую лужу, с которой справилась без проблем. Блогер отметил, что его «УАЗ» такое испытание мог не пройти. Очевидно, что доработанная «Волга» наделена возможностями внедорожника, однако энтузиасты немного переборщили с размером задних колес, и они иногда немного трутся о колесные арки. Так или иначе, блогер отметил, что машина вполне готова для экспедиции.