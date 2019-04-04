«Очень тяжело найти «живую» 200-ку»: Как выбирать Toyota Land Cruiser 200 на «вторичке», рассказал блогер

Сегодня, 11:30

Автомобилист поделился дельными советами о том, с чем можно столкнуться, покупая на «вторичке» Toyota Land Cruiser 200, и на что следует обратить особенное внимание.

Автор канала «Автопроверка» сообщил, что в первую очередь нужно обращать внимание на пробег «двухсотки»: если продавец указал 120-130 тысяч км для внедорожника 2007-2008 гг. выпуска, то с высокой вероятностью пробег скручен. Однако так ли это, не расскажет даже официальный дилер – как правило, нужно самостоятельно проверять базу ГИБДД, статистику техосмотров и другие параметры.

Следует учитывать, что выпущенные до 2008 года 200-е «Крузаки» нередко «переодевают» в рестайлинг. Он бывает и официальным (стоит 250 тысяч рублей), но перекупщики часто этим пользуются, сбрасывая с автомобиля возраст в объявлении. Опытный блогер подсказал, что, например, в дорестайлинговых моделях поворотник находится не в зеркале, а на боковом крыле, поэтому стоит хорошенько осмотреть «проблемные» места. Также после рестайлинга на решетке радиатора появилась камера – продавцы ее часто либо не ставят вообще, либо вешают муляж. Также у возрастных «200-к» салон обычно светлый – темная отделка пошла с 2011 года.

Важно выяснить до покупки, поведенная ли у машины рама – но сделать визуально это невозможно, нужно выполнить «сход-развал». Также у внедорожников от 10 лет и выше часто появляются проблемы с системой KDSS. К 100 тыс. км пробега начинает стучать и течь рулевая рейка. Бывают проблемы с заслонками впускных коллекторов. Дополнительно автор посоветовал при осмотре запускать автомобиль «на холодную», чтобы потом не удивляться густым белым выхлопам после покупки.

По словам блогера, владельцы Toyota Land Cruiser 200 часто думают, что это неубиваемый автомобиль, и потому практически не следят за ним. В результате все подобные «Крузаки» на вторичном рынке неухоженные. «Очень тяжело найти «живую» 200-ку», – отметил автор.