«Убийца Крузака»: О новом KIA Mohave Masterpiece рассказал блогер

Сегодня, 10:28

Корейцы представили весьма эффектный прототип, которому уже предсказывают соперничество с культовым Toyota Land Cruiser.

Блогер на YouTube-канале Auto News рассказал о новом рамном внедорожнике KIA Mohave, концепт которого недавно дебютировал под названием Masterpiece. Эксперт обращает внимание, что корейцы решили не менять форму кузова машины образца 2008 года, а потому, шоу-кар не утратил узнаваемости своего устаревшего «прародителя».

Невзирая на форму кузова, все остальное в KIA Mohave Masterpiece выглядит современно и достаточно эффектно. Спереди концепт имеет широкую радиаторную решетку со встроенными световыми элементами. Изменилась и багажная дверь машины, на которой, по всей ширине, расположилась планка со светящейся надписью Mohave, соединяющая основные фонари.

В рамках презентации KIA Mohave Masterpiece не был показан салон машины. При этом, разработчики сообщили, что интерьер новинки получит дорогие материалы отделки, адаптивную подсветку и 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

KIA Mohave Masterpiece сохранил не только рамную конструкцию, а и турбодизельный агрегат V6 3.0 мощностью до 260 л.с. Будет ли он модернизирован для серийной версии внедорожника, пока не сообщается.

Ожидается, что дебют товарной версии концепта состоится во второй половине года. Блогер заявил, что серийная версия шоу-кара будет минимально отличаться от прототипа. К слову, некоторые эксперты считают, что KIA Mohave Masterpiece это «убийца Крузака». Однако, так ли этом на самом деле, покажет время, ведь пока не до конца понятно, как потребитель отреагирует на брутального «корейца».