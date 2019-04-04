Тюнеры против завода: «Чипованную» LADA Vesta 1.8 сравнили со стоковой Vesta Sport

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После ряда доработок «Веста» с 1,8-литровым мотором отправилась соревноваться по скорости со спортивной модификацией седана.

Автоблогер Руслан Бекоев показал, как едет «чипованная» LADA Vesta 1.8 в сравнении с Vesta Sport. Отметим, что тюнеры сделали немало, чтобы одержать победу против завода. В частности, у машины был «перепрошит» двигатель, установлены Паук-4-2-1 и прямоточный выхлоп Stinger.

Помимо этого, в планы владельца входит замена заводских распредвалов. Не обошлось и без изменений во внешнем виде LADA Vesta 1.8: машина получила иные бампера и пороги, а также чёрный спойлер на багажнике. В общей сложности тюнинг «Весты» обошёлся владельцу примерно в 15 000 рублей.

Замеры показали, что автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 9,6 с, тогда как паспортное время не превышает 10,2 с. Если верить обещаниям «АвтоВАЗ», стоковая LADA Vesta Sport должна ускоряться не хуже. Любопытно, что на старте вперёд уехала тюнинговая машина, спортивной «Весте» удалось догнать её только к 140 км/ч.

Кроме того, автолюбители замерили мощность моторов обоих автомобилей на диностенде. Как ни странно, производительность LADA Vesta 1.8 оказалась примерно такой же, как до переделок. Показатели LADA Vesta Sport соответствовали заявленным производителем.

Напомним, спорт-версия предлагается исключительно с 1,8-литровым 16-клапанным мотором, выдающим 145 лошадиных сил. В паре с ним может работать только 5-скоростная «механика».