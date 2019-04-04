На дорожных тестах замечена новая «заряженная» LADA Granta Sport

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В объективы фотошпионов попала новинка от LADA – «заряженная» Granta Sport, частично спрятанная под камуфляжем, которую на днях вывели на дорожные испытания.

Тесты проводили неподалеку от завода-производителя. Фотографии не дают увидеть в полной мере, какие изменения произошли со спортивной модификацией в сравнении с прежней версией, но известно, что новинка обзавелась заниженной подвеской, видоизмененными бамперами, насадкой выхлопа и более широкими арками.

Говорят, что в качестве силовой установки LADA Granta Sport получила атмосферный мотор объемом 1,6 литра, генерирующий до 120 лошадиных сил. Доступна как механическая коробка передач, так и роботизированная АМТ.

Выпуск новой версии ожидается к августу текущего года – покупателям предложат «Гранту Спорт» в кузове «седан» и «хэтчбек». За год планируют продать не менее 1400 единиц новинки.