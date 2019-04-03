«Есть ли смысл переплачивать?»: «Пустую» и «топовую» комплектации УАЗ «Патриот» сравнила автоледи

Вчера, 18:33

По мнению девушки, отечественный внедорожник в «базе» не особо отличается от своей люксовой версии.

За 547 000 рублей можно приобрести себе УАЗ «Патриот» в комплектации Fleet, который, как считает обзорщица с канала Drive NN, уже оснащен всем самым необходимым из того, что может понадобиться человеку, который покупает себе отечественный внедорожник. Системы ABS и EBD, электрорегулировки зеркал, подогревы лобового и заднего стекла, гидроусилитель руля: «пустой Патриот вовсе не кажется таким уж и пустым!».

В своей «топовой» комплектации за УАЗ «Патриот» придётся отдать уже 853 000 рублей, а из по-настоящему полезных и нужных опций, который нет в «базе», отметить можно разве что однозонный климат-контроль, камеру заднего вида, а также задние парктроники. Как для автомобиля за почти миллион рублей, разница со стартовой версией «Патриота» не так уж и заметна – по крайней мере, никак не на 300 000 рублей.

Однако однозначного ответа на вопрос, а есть ли смысл переплачивать за УАЗ «Патриот» из-за приставки «максимум» – автоледи дать не может, поскольку наверняка найдутся те автолюбители, которые оценят всевозможные доработки в интерьере, которые ей кажутся не такими уж и значительными. Комментаторы в сети заметили, что купить «Патриот» можно, но – с одним условием: «Только если максималку будут продавать по цене базы».