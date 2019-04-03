Показан руль Hyundai с сенсорными экранами

Вчера, 16:43

Корейцы в ближайшем будущем оснастят свои автомобили решениями, которые позволят водителям меньше отвлекаться от дороги.

Компания Hyundai показала, как будет выглядеть внутреннее пространство моделей марки в недалеком будущем. Для них готовятся многослойный дисплей кокпита и сенсорные панели на рулевом колесе. Необходимость таких устройств автомобилях была доказана путем исследования, которое корейские машиностроители провели вместе со специалистами, представляющими Вюрцбургский институт науки о дорожном движении (WIVW).

Вышеописанные решения были продемонстрированы на примере модели Hyundai i30. Машину оснастили двумя дисплеями, расположенными один за другим на расстоянии 6 мм. Вместе они позволяют визуализировать объемную картинку, дающую более полную информацию, важную для водителя. Для дисплеев на руле предусмотрены разнообразные возможности индивидуальной настройки функционала в соответствии с нуждами пользователя.