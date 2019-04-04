Mercedes продемонстрировал салон маленького Gelandewagen

Сегодня, 05:00

Немцы намерены продемонстрировать прототип GLB на автомобильной выставке в Шанхае.

Mercedes-Benz разместил в интернете рендер салона паркетника GLB, который прозвали маленьким Gelandewagen. В модельном ряду производителя автомобиль окажется между GLA и GLC. Новинка получит черты нынешних GLS и G-Class.

Для нового GLB предусмотрены система MBUX, единая панель цифрового кокпита и дисплея информационно-развлекательного комплекса, руль с тачпанелями и многое другое. Строится машина на улучшенном шасси MFA2.

Силовую линейку Mercedes-Benz GLB представят агрегаты 1.4 и 2.0, а также дизельная установка 1.5 тягой 116 л.с. Также возможно появление «подогретых» версий AMG GLB 35 и GLB 45.

В середине апреля новинка должна дебютировать в Шанхае, а серийное исполнение модели в сентябре привезут на мотор-шоу во Франкфурт. Реализация кроссовера стартует в первом полугодии 2020 года.