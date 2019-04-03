«Выглядит красиво, но к нам-то не приедет»: Новый кроссовер Ford Puma расхвалили в сети

Вчера, 21:00

На данный момент известны лишь некоторые технические характеристики и примерные очертания компактного паркетника, что не мешает российским автолюбителям рассуждать о дальнейшей судьбе «Пумы».

После объявления о том, что компания Ford покидает Россию, некоторые автомобилисты начали достаточно прохладно относиться ко всем новостям, касающимся американского бренда, однако большинство отечественных автолюбителей свои взгляды менять не стало, потому информация о том, что до конца года Ford собирается выпустить компактный кроссовер Puma, была встречена довольно тепло.

На данный момент опубликован один-единственный тизер модели, в котором она стоит в полумраке, в окружении нескольких лазеров, но уже можно разглядеть скромные габариты Ford Puma и некоторые очертания кузова. Также известно, что модель будет оснащаться гибридной силовой установкой, включающей в себя 1,0-литровый турбомотор EcoBoost и 48-вольтовую батарею. Общая отдача Ford Puma достигнет 155 «лошадок».

Комментаторы в сети расхвалили грядущую новинку, но выразили сожаление о том, что на нашем рынке мы её если и увидим, то очень нескоро: «Всё лучше, чем EcoSport!», «Выглядит красиво, но к нам-то не приедет».