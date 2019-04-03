«Решил положить корейцев на лопатки»: Откровенно о Nissan Qashqai 2019 рассказал эксперт

Вчера, 19:00

Специалист поведал об изменениях, которые претерпел японский кроссовер с рестайлингом, а также озвучил плюсы и минусы модели.

Откровенно о Nissan Qashqai 2019 рассказал эксперт на YouTube-канале SoshnikoV. Блогер считает, что обновленный кроссовер «решил положить корейцев на лопатки», однако машина не лишена нюансов. Уточним, что для обзора эксперт взял среднюю комплектацию паркетника, которая предлагается в России за 1 580 000 рублей.

Эксперт уточнил, что в обновленном паркетнике японцы отказались от «дизеля» в РФ, так как с этим мотором россияне практически не покупают машину. А потому на выбор остаются моторы 1.2 и 2.0. Первый, турбированный, по словам специалиста, вообще не подходит для Qashqai 2019, так как машина слишком тяжела для данного двигателя. В связи с этим блогер рекомендует остановить свой выбор на 2-литровом 143-сильном «атмосфернике», который, вероятно, будет потреблять топлива меньше, чем 1.2, но даст больше динамики. Однако стоит помнить, что на вариаторе 2-литровый агрегат разгоняет машину до «сотни» за 12-13 с, в то время, как МКПП авто разгоняется до 100 км/ч менее чем за 10 с. Так или иначе, эксперт отметил, что в случае с обновленным Qashqai не стоит бояться вариатора, и вообще, с мотором и трансмиссиями в этой модели все в порядке. Специалист также отметил, что плюсом машины стала более продуманная, жесткая и контролируемая подвеска.

Минусом моторного отсека Nissan Qashqai 2019 блогер назвал впускной тракт. Он установлен таким образом, что доступ к клеммам аккумулятора ограничен, а это неудобно, когда нужно «прикурить» или просто проделать какие-либо манипуляции с батареей, ведь впускной тракт для этого придется снимать.

Из плюсов Nissan Qashqai 2019 блогер выделил хорошую шумоизоляцию, комфорт в салоне, мягкий ход, повышенная проходимость. Из минусов «деревянный» пластик, не лучшая обзорность, быстро перегревающаяся муфта.