«Хороший бизнес. Купил Патрика – верни обратно»: История о возврате УАЗ «Патриот» производителю «взорвала» сеть

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Пару месяцев назад владелец дефективного внедорожника решил вернуть его «официалам», взыскав с них полную стоимость машины. И у него получилось на этом даже заработать.

Спустя несколько дней после того, как история недовольного водителя начала приобретать общественный резонанс благодаря тому, что о ней рассказала популярная обзорщица Елена Лисовская, с владельцем УАЗ «Патриот» связались официальные дилеры, предложившие решить вопрос полюбовно.

Проблема была в том, что исправить недостатки внедорожника сами – они не могли, поэтому им пришлось искать варианты решения сложной ситуации. В результате, было предложено вернуть водителю полную стоимость нового «Патриота», которая составляет 1 019 тысяч рублей, при том, что на покупку автомобиля 2 года назад он потратил 897 тысяч, что автомобилиста безусловно устроило.

Комментаторы в сети высоко оценили историю о возврате УАЗ «Патриот» производителю, а некоторые из автолюбителей очень удивились тому, что водителю вообще вернули какие-либо деньги.

«А что, хороший бизнес. Купил Патрика – верни обратно», «Можно купить несколько, сдать в такси, а потом вернуть, ещё больше заработать», «надо с моей Вестой попробовать так, всё равно уже не едет!» – «взорвались» соцсети остроумными комментариями.