Машины с характером и душой: ТОП-5 наиболее надежных седанов озвучил эксперт

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В настоящее время, когда в ходу у большинства людей одноразовые телефоны или машины, мало кто знает, что такое действительно надежный автомобиль. Эксперты подготовили ТОП-5 автомобилей, славящихся своей надежностью.

Интересно, что стоимость таких машин, обладающих характером и душой, не имеет значения – их можно купить повсеместно за небольшие деньги. В подготовленный рейтинг вошли седаны разных классов, но объединяющими факторами выступают надежность и всенародная популярность.

Пятую позицию составленного рейтинга занимает ночной кошмар Ангелы Меркель и «танк» в обличье бизнес-класса - Mercedes-Benz W126, который разработан именно для людей, подчеркивают эксперты. На четвертой строке числится японский рамный седан Toyota Crown, отличающийся прочностью и надежностью.

Третье место рейтинга представлена Honda Accord четвертого поколения, качество сборки которой отличное. На второй строке фигурирует Toyota Cresta, считающийся одним из лучших машин в истории индустрии. Лидером ТОП-5 самых надежных авто выступает Mercedes-Benz W123, который фактически не ломается и выдерживает попадание танкового снаряда. Ремонт и обслуживание этого «Мерса» обойдется дешевле «Жигулей».