«Полный фарш»: Об основных изменениях обновлённого Geely Atlas рассказал блогер

Сегодня, 13:02

Популярному обзорщику очень нравятся современные китайские автомобили, и рестайлинговый «Атлас» здесь исключением не стал.

После обновления Geely Atlas практически не изменился внешне – лишь светодиодная оптика, которая теперь устанавливается даже в базовой комплектации внедорожника, говорит о том, что мы имеем дело с «китайцем» 2019 года выпуска. В интерьере приятных изменений куда больше, и по мнению обзорщика с канала Dizzlike Channel, в этом плане претензий к автомобилю попросту быть не может.

Из полезных «допов» выделить можно камеру кругового обзора, боковые парктроники и боковую заднюю подушку безопасности. Также эксперт похвалил Geely Atlas за то, что по салону щедро «рассыпали» USB-порты, которых раньше определенно не хватало. Наконец, водитель оценил и появившийся подогрев заднего сиденья.

В целом, перечислив основные изменения, включающие в себя также 1,8-литровый турбомотор на 183 л.с., водитель заявил, что большинство автомобилей с такими модификациями наверняка подорожали бы тысяч на 500, в то время как Geely Atlas вырос в цене относительно скромно: «Стал на 200 тысяч дороже. Теперь за 1 500 000 вы получаете полный фарш: полноприводный внедорожник с отличным турбомотором и богатым оснащением!».