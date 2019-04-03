«Им только повод дай»: Незаконные штрафы от ГАИ-шников на М4 «Дон» возмутило сеть

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ГАИ-шники оштрафовали автоледи за то, что она остановила свою сломавшуюся машину в якобы неположенном месте.

Вначале девушка рассказала о том, что из-за достаточно странной разметки на трассе М4 «Дон» под Ростовом, водителям попросту негде остановиться и передохнуть – желтая полоса, запрещающая остановку у обочины, тянется вдоль всей федеральной автодороги, проходящей через Ростовскую область: «А если сломается? А если кому-то плохо станет?».

Когда она проезжала там совсем недавно, автомобилистке пришлось совершить вынужденную остановку – её машина сломалась и не могла самостоятельно добраться до сервиса. Буквально через несколько минут после остановки, около сломанного автомобиля оказались ГАИ-шники, заставившие девушку оплатить штраф за стоянку в неположенном месте: «При этом они сказали, что аварийку мою – видели, и очень мол сожалеют, но правила одни для всех».

Как ей объяснили чуть позже в сети, на участке трассы М4 «Дон» под Ростовом остановка запрещена по причинам высокой аварийности, однако в то же время, в случае поломки машины, на обочину встать всё-таки можно, что и возмутило девушку, которую, по сути, оштрафовали незаконно: «ГАИ-шникам только повод дай, а они и рады стараться».